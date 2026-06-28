В России вырос объем лизинга автомобилей

«Газпромбанк Автолизинг» и НАПИ: топ-20 популярных машин, которые берут в лизинг

Рынок лизинга – как новых машин, так и подержанных – показал плюс 4,5% в годовом исчислении по итогам первых пяти месяцев 2026-го. К такому выводу пришли аналитики «Газпромбанк Автолизинг» и агентства НАПИ. С результатами их совместного исследования ознакомился Autonews.ru.

Всего за этот период в лизинг оформили 58 тыс. автомобилей. Причем львиная доля пришлась на новые экземпляры – 41,6 тыс. штук. Оставшиеся 16,4 тыс. – это машины с пробегом.

В корпоративных продажах новых авто доля лизинга достигла 62,6%. Для «вторички» этот показатель скромнее – 33,4%. Между прочим, доля китайских брендов в лизинге за год просела на 5,4 процентного пункта и теперь составляет 45,8%. А вот российские марки, наоборот, прибавили 7 п.п., заняв 34,1% рынка.

Самой популярной маркой для лизинга остается Lada – 22,8% от всех выдач. За ней идут Haval (7,9%), Tenet (7,7%), Belgee (6,9%) и Geely (4,4%).

Самыми востребованными новыми моделями оказались Lada Granta, Tenet T7, Lada Largus, Belgee X50, Lada Vesta, Bestune T77, Haval Jolion, Belgee S50, Tenet T4 и Lada Niva Travel.

Что касается подержанного сегмента, здесь в топ попали Lada Granta, Jaecoo J7, Haval Jolion, Exeed LX, Lada Vesta, Kia Rio, Volkswagen Polo, Chery Arrizo 8, Omoda S5 и Chery Tiggo 7 Pro Max.

Рынок лизинга в мае 2026 года

В мае 2026-го было оформлено 13,1 тыс. лизинговых договоров – это на 31,5% больше, чем в мае прошлого года.

Авторы исследования связывают дальнейший рост с восстановлением бизнеса корпоративных клиентов и, конечно, со снижением ключевой ставки ЦБ.

О том, какие модели сегодня пользуются спросом, «За рулем» подробно рассказал .

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

Реклама, ООО «Авторапорт», ИНН 9701071800, erid F7NfYUJCUneVcxJt2c1M