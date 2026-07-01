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Выпуск популярных в России иномарок наладят в Казахстане: подробности

Производство кроссоверов Li Auto L6, L8 и L9 запустят в Казахстане

На промышленной площадке Allur, расположенной в Казахстане, вскоре может стартовать выпуск автомобилей китайского бренда Li Auto. Стороны уже поставили подписи под соответствующим соглашением, пишет портал « Китайские автомобили».

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Эта республика станет первой страной за пределами Поднебесной, где наладят сборку машин этой марки. Пока же все модели Li Auto сходят с конвейеров в Пекине и Чанчжоу.

Судя по всему, поначалу сборку организуют по крупноузловому методу – так называемому CKD. Причем в договоре прописано и дальнейшее углубление локализации, а также расширение базы компонентов. В приоритете на казахстанской площадке – выпуск кроссоверов L6, L8 и L9.

Ранее стало известно, что модели L8 и L9 готовят для выхода на глобальный рынок. Их отличительной чертой станет европейский разъем CCS2, а еще – навигация, заточенная под локальные карты, и вывод информации в режиме реального времени.

Li Auto i8
Li Auto i8

О том, с какими проблемами могут столкнуться владельцы китайских машин с пробегом, «За рулем» уже писал.

Источник:  Китайские автомобили
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