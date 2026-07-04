В России начали продавать новый недорогой кроссовер Honda: называем цены

В РФ появились в продаже кроссоверы Honda WR-V по цене от 1,2 млн рублей

Японский бренд Honda снова привлек внимание российских водителей, но не новинками от дилеров, а параллельным импортом. В страну начали ввозить компактный кроссовер Honda WR-V – по габаритам он сопоставим с Tenet T4, Jeland J6, Belgee X50+ и Geely Coolray. Но главный сюрприз кроется в цене: купить машину под заказ предлагают от 1 200 000 рублей.

Honda WR-V

Для сравнения, недавно вернувшийся на рынок Geely Coolray стоит от 2 889 990 рублей. Belgee X50+ оценивается в 2 319 990 рублей, а петербургский Jeland J6 стартует от 2 290 000. Даже калужский Tenet T4 в комплектациях 2026 года обойдется минимум в 2 169 000, а LADA Vesta в кузове седан – от 1 581 000 рублей. Получается, новенький «японец» может оказаться доступнее отечественных и китайских аналогов.

За 1,2 млн WR-V готовы доставить во Владивосток. Какая именно комплектация достанется покупателю, не уточняется, но по фото видно: мультимедийной системы нет, зато есть климат-контроль, отделка сидений экокожей, кожаный мультируль, светодиодная оптика и литые диски.

Интерьер Honda WR-V

Чем дальше от Дальнего Востока, тем дороже. В Тюмени за машину просят 1 390 000 рублей, в Перми – 1 420 000, в Хабаровске – 1 570 000, в Красноярске – 1 600 000, а в Новосибирске – 1 650 000. Доступен заказ также в Краснодаре, Омске, Томске, Иркутске, Южно-Сахалинске, Находке и Самаре. В наличии в Красноярске кроссовер отдадут за 1 790 000, в Улан-Удэ – за 2 160 000, в Краснодаре – за 2 275 000. Дороже всего авто стоит в Кемерово, Старом Осколе (2 290 000), Благовещенске и Чите (2 350 000).

В Москве один из немногих экземпляров на складе продают за 2 550 000 рублей. Еще пара машин нашлась в Томске – там цены достигают 2 700 000 и 3 000 000. Правда, часть этих авто была ввезена в Россию еще в прошлом году с льготным утильсбором, так что покупателям не придется доплачивать сотни тысяч.

Технически все предлагаемые WR-V одинаковы. Под капотом у них 1,5-литровый бензиновый атмосферник мощностью 121 л. с. (145 Нм) в паре с вариатором. Привод – только передний, независимо от версии. Ранее, кстати, в России уже начали продавать компактные минивэны Freed той же марки, причем цены на них стартуют от 1,25 млн рублей – в зависимости от исполнения Air или Crosstar.

Ранее «За рулем» о других доступных японских автомобилях в России рассказывал.