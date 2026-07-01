Новый японский полноприводный хэтчбек дешевле 1 млн рублей доступен в России

В России начались продажи нового хэтчбека Suzuki Alto по цене от 715 тыс. рублей

На одном из классифайдов появились предложения по ввозу под заказ нового Suzuki Alto – японского хэтчбека, который удивляет своей доступностью. Минимальная стоимость машины составляет 715 000 рублей, причем за эти деньги покупатель получает переднеприводную версию. Цена, прямо скажем, впечатляет, особенно если вспомнить о том, что базовая Lada Granta сегодня стоит значительно дороже.

В базовом исполнении Suzuki Alto (передний привод) предлагают во Владивостоке за сумму от 715 до 728 тысяч рублей. Судя по опубликованным снимкам, в комплектацию входят: руль с частичной мультифункцией, мультимедиа с 7-дюймовым тачскрином, бесключевой доступ и кнопка запуска мотора, камера заднего вида и система кругового обзора. Есть как минимум две подушки безопасности, бортовой компьютер и литые диски.

Что касается полноприводной модификации, то за нее в столице Приморья просят уже около 900 000 рублей. В такой версии нет мультифункционального руля и штатной медиасистемы, зато имеются подогрев передних кресел, центральный подлокотник с боксом, кондиционер, подушки безопасности и электростеклоподъемники на всех дверях. В Томске аналогичный переднеприводный вариант оценили в 1 039 000 рублей.

Suzuki Alto

Интересно, что даже в самой простой комплектации у Alto есть задние парктроники, ABS, EBD и ESP. К этому прилагаются системы автоматического экстренного торможения, удержания в полосе, распознавания знаков, предотвращения ложного нажатия на газ и предупреждения о начале движения впереди идущего автомобиля. Набор, согласитесь, внушительный для бюджетного автомобиля.

Силовой агрегат для всех версий един – это 0,7-литровый бензиновый атмосферник мощностью 46 л. с. и с крутящим моментом 55 Нм. Работает он в паре с вариатором. Предельная скорость такого хэтчбека – 135-140 км/ч.

Suzuki Alto

Забавный факт: универсал Lada Granta Cross в базе сейчас обойдется дороже самого дорогого Suzuki Alto – 1 196 000 рублей. Даже лифтбек Granta стоит минимум 1 098 000 рублей. На этом фоне предложение из Японии выглядит крайне заманчиво.

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