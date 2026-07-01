Li Auto наладила сборку в Казахстане: что будет с ценами на машины бренда в РФ

В Li Auto объяснили, снизит ли цены для РФ сборка машин в Казахстане

Несмотря на новость о том, что Li Auto собирается организовать выпуск своих кроссоверов в Казахстане, российским покупателям не приходится рассчитывать на падение цен. В местном представительстве марки пояснили: затраты на сборку – лишь часть общей картины.

«Говорить об удешевлении для РФ пока рано, поскольку решающую роль играют налоговые сборы внутри нашей страны», – заявили в пресс-службе компании.

30 июня стало известно, что китайский производитель решил выйти за пределы родины. В Астане подписали пакет соглашений, который предполагает сборку машин на мощностях завода Allur в Костанае. Поначалу там планируют выпускать три модели: обновленные L9 и L8 второго поколения (в топе они получат приставку Livis), а также младшую L6. Правда, конкретных сроков запуска серийной линии пока не назвали – сейчас всю линейку собирают в Пекине и Чанчжоу.

Какие Li Auto уже продаются в России

Официально у нас представлены три модели 2025 года. Кроссовер L6 можно купить в версиях Pro (8,19 млн рублей) и Max (8,79 млн рублей). L7 в исполнении Ultra стоит 10,59 млн, а топовый L9 в аналогичной комплектации – 11,99 млн.

В компании между делом напомнили, что скоро на рынок выйдет новое поколение флагмана. «Ожидаем, что в ближайшие пару недель сертифицируют L9 нового поколения – он придет в адаптированной для России версии», – добавили в пресс-службе. К слову, ранее стало известно, что в Китае уже стартовали продажи Li Auto L8, причем местная цена на него сопоставима с новой Volga K50.

Ранее «За рулем» сообщал , что в продаже появился новый корейский седан с люком и кожаным салоном.