Лого ЗаРулем
Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология

Li Auto наладила сборку в Казахстане: что будет с ценами на машины бренда в РФ

В Li Auto объяснили, снизит ли цены для РФ сборка машин в Казахстане

Несмотря на новость о том, что Li Auto собирается организовать выпуск своих кроссоверов в Казахстане, российским покупателям не приходится рассчитывать на падение цен. В местном представительстве марки пояснили: затраты на сборку – лишь часть общей картины.

Что нам заливают в двигатели — рейд по сервисам Эксперты «За рулем» выяснили, какие моторные масла сейчас используют сервисмены
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙДА

«Говорить об удешевлении для РФ пока рано, поскольку решающую роль играют налоговые сборы внутри нашей страны», – заявили в пресс-службе компании.

30 июня стало известно, что китайский производитель решил выйти за пределы родины. В Астане подписали пакет соглашений, который предполагает сборку машин на мощностях завода Allur в Костанае. Поначалу там планируют выпускать три модели: обновленные L9 и L8 второго поколения (в топе они получат приставку Livis), а также младшую L6. Правда, конкретных сроков запуска серийной линии пока не назвали – сейчас всю линейку собирают в Пекине и Чанчжоу.

Какие Li Auto уже продаются в России

Официально у нас представлены три модели 2025 года. Кроссовер L6 можно купить в версиях Pro (8,19 млн рублей) и Max (8,79 млн рублей). L7 в исполнении Ultra стоит 10,59 млн, а топовый L9 в аналогичной комплектации – 11,99 млн.

В компании между делом напомнили, что скоро на рынок выйдет новое поколение флагмана. «Ожидаем, что в ближайшие пару недель сертифицируют L9 нового поколения – он придет в адаптированной для России версии», – добавили в пресс-службе. К слову, ранее стало известно, что в Китае уже стартовали продажи Li Auto L8, причем местная цена на него сопоставима с новой Volga K50.

Ранее «За рулем» сообщал , что в продаже появился новый корейский седан с люком и кожаным салоном.

Источник:  Autonews.ru
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram