Заварил лапшу — высадили из поезда: новое противоречивое правило РЖД

В поездах РЖД участились конфликты между пассажирами из-за еды с резким запахом

Десятилетиями запах быстрорастворимой лапши был, по сути, визитной карточкой российских поездов дальнего следования. Для тех, кто проводит в пути двое-трое суток, этот нехитрый перекус казался палочкой-выручалочкой. Однако в последнее время идиллия рушится: пассажиры все чаще жалуются в соцсетях на конфликты с проводниками и соседями из-за еды с резким ароматом. Новость о том, что за пачку лапши якобы могут высадить прямо на станции, вызвала бурное обсуждение.

Так что же на самом деле изменилось в правилах и насколько реальна угроза остаться без билета?

Какие нормы работают: можно ли есть что угодно

На деле ни в одном законодательном акте нет прямого запрета на лапшу или любые другие продукты. Высадить человека за то, что он просто открыл упаковку и залил ее кипятком, никто не имеет права. Тем не менее, есть статья 11.17 КоАП РФ и внутренние регламенты перевозчика – они требуют уважать общественный порядок и других пассажиров.

Формулировка «нарушение комфорта окружающих» – вот что становится главным козырем в руках проводников. Если кто-то начинает есть в купе или плацкарте блюдо с едким запахом, и соседи выражают недовольство, то вопрос переходит из плоскости «разрешено или запрещено» в плоскость «конфликт интересов». Дальше все зависит от того, насколько стороны готовы договариваться.

Почему проводники стали строже к запахам

Проблема «ароматов» в замкнутом пространстве поезда стоит остро. Составы становятся комфортабельнее, но вентиляция в старых вагонах все еще слабая. Запахи усилителей вкуса, специй и химии, которые содержатся в дешевой лапше, въедаются в обивку полок, занавески и висят в воздухе часами. Проводники, чтобы избежать потока жалоб от «пострадавших» соседей, встают на сторону большинства и делают замечания тем, кто привык обедать прямо на полке.

Правда, высадка за лапшу – это крайняя мера. Она применима только если пассажир начинает агрессивно себя вести, отказывается идти на диалог и хамит персоналу. Сама по себе еда не является поводом вызывать полицию. А вот хамство в ответ на просьбу не распространять резкие запахи по вагону – это уже мелкое хулиганство. И тогда на ближайшей станции нарушителя спокойствия действительно могут попросить покинуть состав.

Как не испортить поездку себе и другим

Вместо того чтобы провоцировать ссоры, стоит пересмотреть свой дорожный рацион. Во многих поездах работают вагоны-рестораны, а на станциях продается масса вариантов еды без резких запахов. Если хочется сэкономить или взять домашнее, выбирайте то, что не оставляет «химический шлейф»: бутерброды, овощи, фрукты, орехи или заранее приготовленные блюда, которые не нужно заливать кипятком.

Важно помнить: поезд – общественное место, и комфорт каждого зависит от взаимного уважения. Если хочется нормально поесть, можно сходить в специально отведенное место (например, к столику в тамбуре) или просто взять еду, которая не заставит соседей мечтать о вашей скорейшей высадке. Добрососедские отношения в дороге стоят гораздо дороже пачки лапши, пусть даже она и «со вкусом говядины на косточке».

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