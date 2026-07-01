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О случаях продажи бензина с рук нужно сообщать в полицию и МЧС

Продавцы некачественного бензина обязаны компенсировать ремонт автомобиля

Член комиссии Общественной палаты по общественному контролю Евгений Машаров разъяснил, что автовладельцы, чей автомобиль вышел из строя из-за некачественного топлива, имеют право на возмещение расходов на ремонт.

Он уточнил, что обязанность по выплате компенсации лежит на продавце суррогатного бензина, и данное правило закреплено статьями 15, 1064, 1095 и 1096 Гражданского кодекса РФ.

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Кроме того, Машаров рекомендовал водителям, обнаружившим в интернете предложения о продаже бензина с рук, обращаться в правоохранительные органы. Он посоветовал делать скриншот такого объявления и направлять заявление в полицию, а также подавать обращение в МЧС, поскольку хранение, транспортировка и реализация бензина связаны с повышенной пожарной опасностью, в отличие от продажи продуктов или воды.

Представитель Общественной палаты также отметил, что российский рынок в целом обеспечен необходимым объемом топлива, однако для полной стабилизации ситуации потребуется некоторое время в связи с перестройкой логистических цепочек.

Источник:  ТАСС
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