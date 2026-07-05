Этих россиян освободят от платы за проезд по платным дорогам в летние каникулы

В ГД предложили сделать бесплатными платные дороги для многодетных семей летом

Депутаты фракции «Новые люди» отправили письмо на имя министра транспорта Андрея Никитина. Они предлагают ввести льготу для многодетных семей: бесплатный проезд по платным трассам.

Суть идеи такова: мера должна действовать с 1 июня по 31 августа (или в другой период, совпадающий со школьными каникулами и массовыми семейными поездками). Бесплатный проезд предполагается для одного легкового автомобиля, принадлежащего многодетной семье. Реализовать все предлагают через « Госуслуги» или личный кабинет транспондера, где нужно будет подтвердить статус семьи и данные о машине.

В обращении подчеркивается: летом семьи с тремя и более детьми часто передвигаются на личном транспорте. Плата за проезд по скоростным магистралям, мол, может серьезно бить по семейному бюджету – и это лишние траты.

Кстати, подобные инициативы звучат не в первый раз. В апреле 2026-го похожее письмо главе Минтранса отправляли депутаты от «Справедливой России». А в мае о необходимости такой поддержки упомянул зампред Общественной палаты Владислав Гриб.

Помимо прочего, 8 июня в Госдуму внесли законопроект, призванный компенсировать многодетным оплаченный утилизационный сбор на автомобили. Авторы документа поясняют: из-за утильсбора покупка многих машин стала заметно менее доступной.

Ранее «За рулем» о похожих инициативах по пересмотру транспортных платежей писали.