В России хотят пересмотреть тарифы ОСАГО для мотоциклов

Депутат Миронов предложил снизить стоимость ОСАГО для мотоциклистов

В ГД предложили снизить стоимость ОСАГО для мотоциклистов, с такой инициативой председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов обратился к главе Банка России Эльвире Набиуллиной. Миронов напомнил, что в декабре 2025 года Центробанк расширил тарифные коридоры ОСАГО для большинства видов транспорта на 15%, а для мотоциклов – на 40%.

При этом, как отметил лидер партии, мотоциклы используются сезонно, в большинстве регионов не больше четырех-пяти месяцев в году. Кроме того, согласно статистике, мотоциклисты попадают в ДТП реже, чем другие транспортные средства, указал он.

«Но эти моменты не учитываются в действующей тарифной политике. Наоборот, максимальное расширение коридора приводит к необоснованным завышениям тарифов для добросовестных владельцев мототранспорта. Нужно исправить несправедливость и сузить тарифный коридор по ОСАГО для мотоциклов», – заявил Миронов.

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