Как утильсбор изменил цены на машины в России за последние 10 лет?

«Автостат»: средняя цена нового авто в РФ в 2026 году достигла 3,78 млн рублей

За последнее десятилетие цены на автомобили в России претерпели серьезные изменения. Как подсчитали в аналитическом агентстве « Автостат», по итогам первой половины 2026 года средняя стоимость новой легковушки составила 3,78 млн рублей, а подержанной – 1,36 млн рублей. За 10 лет новые машины подорожали на 107%, а автомобили с пробегом – на все 162%. Об этом в своем Telegram-канале написал директор агентства Сергей Целиков.

То, что машину дешевле миллиона рублей купить сейчас практически невозможно – уже не просто ощущение, а статистический факт. На классифайдах доля таких предложений не превышает 2%, да и те, по словам Целикова, зачастую лишь маркетинговая уловка. Совсем другая картина на вторичном рынке: 56,6% всех подержанных машин стоят до 1 млн рублей. Правда, за эти деньги скорее всего достанется нечто старое, с большим пробегом и кучей технических проблем, предупреждают эксперты.

Основной объем продаж новых авто (55,5%) приходится на ценовой сегмент от 2 до 4 млн рублей. Еще 26,7% стоят больше 4 млн рублей. А вот среди машин с пробегом доля вариантов дороже 2 млн не дотягивает и до 20%, а на модели ценой свыше 4 млн приходится лишь 5% рынка.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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