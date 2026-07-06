Два крутых электрокара сертифицировали для ЕАЭС: подробности

Nordcross S01 и N01 сертифицировали в ЕАЭС: характеристики и сроки поставки в РФ

В Евразийском экономическом союзе оформили Одобрение типа транспортного средства на две электрические модели марки Nordcross. Выяснилось это благодаря мониторингу базы данных Казстандарта. Документы выданы в Казахстане, и теперь производитель может запустить официальные продажи машин сразу в нескольких странах – от России до Кыргызстана.

Речь идет о транспортных средствах, дебютировавших еще в мае прошлого года. Их основа – электрокары Lotus. Производством занимается предприятие Heilongjiang North Special Purpose Vehicle, расположенное в китайском городе Муданьцзян. Ранее этот же завод собирал для российского рынка кроссоверы на базе Lynk & Co 09. Более того, в компании анонсировали расширение модельного ряда до пяти позиций, упоминая среди прочего гибридный кроссовер, построенный на платформе Lynk & Co 900.

Подтверждением выхода новинок стали сертификаты на модели с заводскими индексами JS02 и JN01. Первый, по сути, является электрокроссовером на базе Lotus Eletre, второй – лифтбэком, который инженеры позаимствовали у Lotus Emeya. Оба сертификата действительны вплоть до июля 2029 года.

Коммерческие названия, указанные в документах, выглядят так: Nordcross NSS01 (кроссовер) и Nordcross NSN01 ( седан). Правда, есть версия, что маркетинговые индексы упростят. Первые буквы, скорее всего, обозначают бренд. Тогда в продажу модели могут выйти под именами Nordcross S01 и Nordcross N01.

Подробнее о характеристиках Nordcross S01

Это довольно крупный кроссовер. Его габариты – 5103 мм в длину, 2019 мм в ширину и 1611 мм в высоту. Если задействовать пневмоподвеску, кузов приподнимается до отметки 1686 мм. Колесная база составляет 3019 мм. Снаряженная масса варьируется от 2625 до 2725 кг, а максимально допустимый вес достигает 3150 кг. При таких размерах салон, правда, двухрядный – зато можно выбрать четырех– или пятиместную компоновку.

Двигателей предлагается два варианта на выбор. Базовую версию оснастили парой электромоторов, выдающих суммарные 612 лошадиных сил. У топовой модификации моторов три: один спереди и два сзади, а совокупная отдача составляет уже 918 сил. Батарея у обеих версий одна – на 112 кВт·ч полезной емкости. На полном заряде, согласно документам, можно проехать от 490 до 530 километров.

А что с Nordcross N01?

Это лифтбек – приземистый и длинный. Точные размеры – 5139 х 2005 х 1434 мм. Пневмоподвеска поднимает кузов до 1509 мм. Колесная база здесь еще внушительнее – 3069 мм. Снаряженная масса – от 2555 до 2675 кг, полная – 3100 кг. Салон тоже может быть четырех- или пятиместным.

Силовые агрегаты такие же, как у кроссовера: 612 л.с. с двумя моторами или 918 л.с. с тремя. Разница – в батарее. У лифтбека она имеет полезную емкость 102 кВт·ч, а запас хода, как следствие, чуть скромнее: 480-525 километров.

Nordcross N01

Где ждать новинки

Хотя ОТТС оформили в Казахстане, все факты указывают на то, что основным рынком сбыта станет Россия. Проект модернизации завода Heilongjiang North Special Purpose Vehicle изначально затачивался под работу с РФ. Например, единственная модель Nordcross, которая уже продается на российском рынке, – это гибридный кроссовер Nordcross 001 на базе Lynk & Co 09. Его цена составляет 7 130 000 рублей (примерно 43,56 млн тенге). Для сравнения: в Казахстане тот же Lynk & Co 09 можно купить за 25,69-28,49 млн тенге, что значительно дешевле.

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