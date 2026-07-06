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Новая версия крутого внедорожника Zeekr готова к выходу на рынок: первое фото

Появилось шпионское фото пятиместного Zeekr 9x: старт предзаказов 8 июля

Zeekr готовит необычное обновление для своего флагманского кроссовера 9X: компания решила отказаться от шестиместной компоновки в пользу более просторного пятиместного салона.

Прием предварительных заказов на новую версию начнется уже 8 июля, сообщает Autohome. Официальные изображения пока не рассекречены, однако шпионам удалось заснять закамуфлированный кроссовер во время дорожных тестов.

Zeekr 9x
Zeekr 9x

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Главное изменение коснется задней части салона. Инженеры обещают заметно увеличить пространство для ног пассажиров второго ряда и серьезно расширить объем багажного отделения. Что интересно, внешность и моторную гамму решили не трогать – передняя часть и силовые агрегаты останутся прежними.

На деле модель и без того чувствует себя на рынке отлично. Как уточняет CarNewsChina, в июне Zeekr 9X стал абсолютным лидером в своем сегменте. Каждый третий проданный внедорожник дороже 500 тысяч юаней – именно эта модель. В итоге бренд нарастил продажи до 35 тысяч машин в июне, показав рост на 110% к аналогичному периоду прошлого года.

Ранее «За рулем» рассказывал о необычных вариантах компоновки салона.

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