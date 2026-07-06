Новая версия крутого внедорожника Zeekr готова к выходу на рынок: первое фото

Появилось шпионское фото пятиместного Zeekr 9x: старт предзаказов 8 июля

Zeekr готовит необычное обновление для своего флагманского кроссовера 9X: компания решила отказаться от шестиместной компоновки в пользу более просторного пятиместного салона.

Прием предварительных заказов на новую версию начнется уже 8 июля, сообщает Autohome. Официальные изображения пока не рассекречены, однако шпионам удалось заснять закамуфлированный кроссовер во время дорожных тестов.

Zeekr 9x

Главное изменение коснется задней части салона. Инженеры обещают заметно увеличить пространство для ног пассажиров второго ряда и серьезно расширить объем багажного отделения. Что интересно, внешность и моторную гамму решили не трогать – передняя часть и силовые агрегаты останутся прежними.

На деле модель и без того чувствует себя на рынке отлично. Как уточняет CarNewsChina, в июне Zeekr 9X стал абсолютным лидером в своем сегменте. Каждый третий проданный внедорожник дороже 500 тысяч юаней – именно эта модель. В итоге бренд нарастил продажи до 35 тысяч машин в июне, показав рост на 110% к аналогичному периоду прошлого года.

Ранее «За рулем» рассказывал о необычных вариантах компоновки салона.