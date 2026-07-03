Лада Искра из парка «За рулем»: что ей досталось от Весты?

Лада Искра после первых 10 тысяч км пробега: странная работа датчиков и огрехи сборки

У Лады Весты из первых выпусков была проблема: уплотнитель капота состоял из двух половинок с прогалом между ними. В итоге он плохо защищал подкапотное пространство от грязи. Позднее поставили сплошной. Ситуация улучшилась, но проблема не ушла полностью. Может, в Искре учли ошибку? Здесь тоже стоит единая резинка вдоль всей передней кромки капота.

За три месяца под капотом скопилось изрядно пыли. Это при том факте, что настоящей слякоти наша машина не видела. Она выехала на дороги в середине марта, когда уже можно было смело ездить на летних шинах. Я ожидал, что за такой срок мотор и агрегаты испачкаются поменьше. Будем наблюдать дальше. Возможно, со временем придумаем какой-нибудь тюнинг для улучшения ситуации.

В период обкатки расход масла может быть повышенным. У нашей Искры уровень по щупу за 10 тысяч км не изменился – ровно посередине.

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Наконец-то, у Лады появился полезный для российских условий датчик низкого уровня омывающей жидкости. Работает, но с нюансами. Почему-то не умеет включаться один раз и навсегда. Перед этим будет десятки раз загораться, реагируя на каждый наклон машины и отток воды в бачке. С другой стороны, такое срабатывание всё равно сигнализирует о низком уровне, так что к чему затягивать доливку?

Под капотом стало пыльно уже на третий месяц эксплуатации.

Вместительность багажника оценили еще в первые дни – комплектом зимних колес. Теперь настал черед велосипеда. И тоже никаких проблем. Зачет!

При сложенном заднем сиденье в багажник универсала легко умещается взрослый велосипед. Без снятия переднего колеса и с «рогатым» рулем.

Огорчает только легко царапающийся пластик. Никаких стройматериалов, ничего металлического я не возил. Максимум пластик. Однако вид боковых панелей удручающий. Впрочем, на некоторых «китайцах» вдвое дороже картина та же, так что сильно расстраиваться не буду.

Пластиковая отделка багажника царапается на глазах. Увы, для недорогих моделей это типично, ничего не поделаешь.

Всплыл еще один обидный огрех сборки. Забыли подключить (или не до конца защелкнули) разъем плафона подсветки. Исправил за минуту, но осадочек остался. Кстати, как и в салоне, здесь не лампа накаливания, а светодиод. Он ярче и не перегорит. Радует, что в таких мелочах АВТОВАЗ делает выбор в пользу современных решений.

Лада Искра

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