Лого ЗаРулем
#
Журнал на домРазборка неделиЭлектромобильностьЧто с бензином?СкидкиАвтомаслаДневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>

Задний парктроник и обогрев дивана: дооснащаем новую Lada Iskra до топ–версии

Установка заднего парктроника и обогрева сидений на Lada Iskra своими руками

У нашей Искры в предмаксимальной комплектации «Драйв» достаточно богатое оснащение. Однако есть опции, которые хочется добавить. Об установке и первом опыте эксплуатации фаркопа мы уже писали. Но это оборудование не заводское. Теперь настала очередь пары систем, которые штатно ставятся только в топовой версии «Техно».

Ездить без парктроника на Искре не проблема. Несмотря на зауженные задние стекла, габариты чувствуются неплохо. И все же на современной машине отсутствие такой опции странно. Заморачиваться интеграцией оригинального глупо. Только четыре оригинальных датчика потянут минимум на 6-7 тысяч рублей.

Дисплей парктроника в углу панели почти незаметен.
Дисплей парктроника в углу панели почти незаметен.

Лучшие посты в MAX:
Водителей могут освободить от оплаты парковки!
BMW готовит конкурента G-классу
Jeep подарит 100 машин американцам, если...

Поэтому выбрали типовой «Паркмастер» с небольшим дисплеем в салон и функцией обучения, без которой система постоянно бы реагировала на торчащий фаркоп. В случае чего, датчики на замену можно покупать отдельно. Если с годами бренд не испортился, то проблем с ним быть не должно. На нескольких предыдущих машинах он оставил приятное впечатление для недорогого незаводского продукта. Пока новый – работает корректно.

Крайние датчики парктроника встали на предусмотренные для них подиумы.
Крайние датчики парктроника встали на предусмотренные для них подиумы.

Средние датчики удачно вписались на массивную черную накладку бампера.
Средние датчики удачно вписались на массивную черную накладку бампера.

В закромах обнаружился давно купленный, но по каким-то причинам не пригодившийся комплект обогрева сидений «Емеля». Такой сейчас стоит 11 тысяч рублей. Монтаж недешевый, специализированные сервисы просят от 15 до 25 тысяч рублей. Зато теперь у редакционной Искры задний диван с обогревом. Причем если заводской двухступенчатый и встроен только в подушку, то наш – восьмипозиционный, в подушке и спинке.

Переключатели обогрева «Емеля» очень громоздкие. Единственный вариант установить их – с обратным наклоном в самый низ консоли.
Переключатели обогрева «Емеля» очень громоздкие. Единственный вариант установить их – с обратным наклоном в самый низ консоли.

В дальнейших планах – внедрить противотуманные фары и штатную камеру заднего вида.

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram