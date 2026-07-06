Пора выбирать лучшие бренды аккумуляторных батарей!
Новая номинация премии потребительского доверия Бренд Года «За рулем-2026» – автомобильные аккумуляторные батареи
Сегодня стартует голосование за очередную номинацию премии потребительского доверия Бренд Года «За рулем-2026» – «Автомобильные аккумуляторные батареи».
Какие марки АКБ лучшие на рынке, решать именно вам – подписчикам и читателям «За рулем».
В этом году в списке претендентов, который представил аналитический партнер премии – компания РОМИР – на основании объемов продаж в России, сразу 30 претендентов.
По этой ссылке вы можете выбрать три самых достойных, на ваш взгляд, бренда автомобильных аккумуляторов либо добавить собственный вариант.
Списки финалистов по результатам вашего голосования мы объявим на выставке «ИнтерАвтоМеханика» уже в августе этого года, а с 1 сентября будем голосовать за финалистов.
Отмечайте достойные бренды, нам очень важен ваш голос!
- «За рулем» можно смотреть на YouTube