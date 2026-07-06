Пора выбирать лучшие бренды аккумуляторных батарей!

Новая номинация премии потребительского доверия Бренд Года «За рулем-2026» – автомобильные аккумуляторные батареи

Сегодня стартует голосование за очередную номинацию премии потребительского доверия Бренд Года «За рулем-2026» – «Автомобильные аккумуляторные батареи».

Какие марки АКБ лучшие на рынке, решать именно вам – подписчикам и читателям «За рулем».

В этом году в списке претендентов, который представил аналитический партнер премии – компания РОМИР – на основании объемов продаж в России, сразу 30 претендентов.

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Списки финалистов по результатам вашего голосования мы объявим на выставке «ИнтерАвтоМеханика» уже в августе этого года, а с 1 сентября будем голосовать за финалистов.

Отмечайте достойные бренды, нам очень важен ваш голос!

«За рулем» можно смотреть на YouTube





