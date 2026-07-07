Раскрыт уровень локализации российских автомобилей Evolute

Резников: под маркой Evolute будут продаваться только локализованные машины

В скором времени под брендом Evolute можно будет купить исключительно автомобили, локализованные в России. Эту новость озвучил управляющий партнер марки Андрей Резников в разговоре с корреспондентом «Известий» на выставке «Иннопром», которая сейчас проходит в Екатеринбурге.

«Мы провели анализ баллов локализации на основании государственной информационной системы промышленности (ГИСП) об уровне локализации в сегменте гибридов и электромобилей. Для машин, которые производятся относительно массово, Evolute i-Space занимает первое место по локализации по так называемому железу. У нас 1220 баллов, и мы существенно опережаем любого производителя электротранспорта в России по состоянию на 1 июля и несколько опережаем требования Минпромторга по уровню локализации в этом сегменте», - заявил Андрей Резников.





Он рассказал, что новый электрический кроссовер i-Sky будет сразу свариваться и краситься в Липецкой области. В ноябре планируется запуск новых линий сварки и появление дополнительных цветов окраски кузовов автомобилей, а также обновления в локализации компонентов, добавил управляющий партнер бренда Evolute

Согласно требованиям Минпромторга, электротранспорт должен догнать модели на ископаемом топливе к 2032 году, достигнув к этому времени локализации на уровне около 5 тыс. баллов в зависимости от моделей.

«Поэтому паритет локализации должен быть достигнут на горизонте пяти лет между ДВС и машинами на новой энергии», - отметил Резников.

Ранее «За рулем» подробно разбирал причины недовольства европейских брендов сотрудничеством с китайцами.