Европейский автогигант раскритиковал партнерство с китайскими марками

Renault отказалась пускать китайские машины на свои заводы

Концерн Renault категорически опроверг слухи о возможном использовании своих европейских площадок китайскими автопроизводителями. Как заявил гендиректор Франсуа Прово в разговоре с журналистами (цитата по Milano Finanza), компания не намерена сдавать мощности в аренду конкурентам из Поднебесной.

По словам топ-менеджера, французы видят свой путь иначе, нежели некоторые конкуренты по цеху. На деле многие европейские марки уже пошли на сделку с китайскими брендами, пустив их на свои заводы. «Renault – независимая компания, – подчеркнул Прово. – Наша стратегия Future Ready не строится вокруг подобных альянсов. Я не рассматриваю возможность заключения новых партнерств в Европе и не планирую организовывать выпуск китайских автомобилей на наших европейских заводах».

Прово уверен: ставка исключительно на собственные разработки – верный ход. Европейский производитель, по его мнению, вполне способен выживать и расти без сторонних платформ и технологий, нужно лишь доказать это на деле.

Тем не менее за пределами Старого Света Renault не чурается партнерств. Сотрудничество с Nissan и Geely остается в силе: первый помогает осваивать индийский рынок, а второй – рынки Южной Кореи и Бразилии. Между прочим, Прово напомнил и о совместном проекте с Ford, который, хоть и построен на базе Renault, сохраняет фирменный дух и дизайн американской марки.

Помимо прочего глава компании обратился к европейским регуляторам. Его предложение – зафиксировать текущие требования к компактным автомобилям на ближайшие десять лет, заморозив их ужесточение. Прово уверен: бесконечное введение новых норм делает машины менее доступными для людей и одновременно бьет по позициям местных производителей. В реальности это лишь ослабляет европейский автопром, добавляет он.

Способность Renault выживать без аутсорсинга Прово подкрепил еще одной идеей – выходом в оборонную промышленность. Впрочем, он уточнил: речь не о загрузке простаивающих заводов, мощностей компании хватает. Скорее это возможность внести вклад в развитие региона на фоне нарастающей геополитической турбулентности.

Ранее «За рулем» разбирался в том, как Китай регулирует поведение своих автопроизводителей.