Власти КНР обяжут автопроизводителей навести порядок с «автопилотом»

В Китае запретят продавать машины с неполноценным автопилотом

На сайте Министерства промышленности и информационных технологий КНР появился документ под названием «Интеллектуальные подключенные транспортные средства». По данным CarNewsChina, он закладывает основу для жестких обязательных стандартов в сфере автономного вождения. Новые правила коснутся как легковых машин, так и коммерческого транспорта категорий M и N, которые продаются на китайском рынке.

Главная цель – разобраться с путаницей в терминах. Сейчас производители слишком вольно используют слова «автопилот», « беспилотник» и «автономный автомобиль», часто выдавая желаемое за действительное. Готовящаяся норма предписывает четко указывать уровень автономности исключительно по международной классификации SAE. Этот стандарт – общепринятый, он подробно описывает, насколько система способна взять вождение на себя без участия человека.

Всего предусмотрено пять уровней по SAE. На нулевом уровне автоматизация отсутствует полностью. Первый уровень – система управляет одной функцией, например, адаптивным круиз-контролем (скорость и торможение). Второй уровень – частичная автоматизация: авто может держаться в полосе и разгоняться/тормозить, но следить за дорогой обязан водитель. Третий уровень перекладывает управление на систему, но только в определенных условиях, вроде магистрали. Четвертый, высокая автоматизация, позволяет водителю отвлечься, хотя в нестандартной ситуации придется вмешаться. Наконец, пятый – полный автопилот в любых условиях, без человека за рулем. Правда, пока ни одна коммерческая система до него не добралась.

Помимо честной маркировки, документ требует установки устройства записи данных автономного вождения (DSSAD) – по сути, это «черный ящик» для машин с автопилотом. Им в обязательном порядке оснастят автомобили с уровнями L3 и L4. Системы автоматической парковки (APS) нововведение не затронет.

Еще один важный пункт – контроль рисков на всех этапах разработки. Производителей обяжут постоянно отслеживать корректность работы автопилота и при необходимости дорабатывать его на протяжении всего жизненного цикла системы.

Новые стандарты планируется ввести в действие на территории Китая с 1 июля 2027 года. Для уже сертифицированных машин, которые выпускаются сейчас, сделают исключение и дадут отсрочку на год. Как отмечают эксперты, главная цель Минпрома КНР – вычистить с рынка автомобили, где автопилот используется лишь как маркетинговая уловка, а не реальная технология.

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