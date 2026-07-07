Обстановка на границе России и Грузии: пробки, время перехода

Очереди в обе стороны: какая обстановка на границе РФ и Грузии

КПП «Верхний Ларс» – единственный действующий сухопутный пункт пропуска между Россией и Грузией, через который осуществляется автомобильное сообщение. Рассказываем, какая обстановка на границе сейчас.

Движение через пункт пропуска открыто в обоих направлениях. Однако, по сообщениям автомобилистов, на подъездах к КПП сохраняются очереди как со стороны России, так и со стороны Грузии.

«Подъехали к КПП Верхний Ларс в 5.30. Очередь из РФ –400−500 метров... По итогу границу прошли за 2 часа 10 минут. Из них 1 час 20 минут – граница РФ. Нейтральная территория вообще пустая», – поделились водители.

Одной из самых обсуждаемых тем среди путешественников остается наличие топлива в России и Грузии, а также возможность вывезти бензин через границу.

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