Билеты на поезд будем покупать совсем по-другому: новая реформа от РЖД

Пассажиры РЖД смогут искать билеты на несколько поездов одной заявкой

Компания РЖД меняет подход к продажам: до конца года компания планирует запустить новую версию листа ожидания. Сейчас механизм устроен так, что под каждый конкретный поезд требуется подавать отдельное обращение с указанием маршрута, типа вагона и персональных данных. Плюс к этому – после отправления изменить эти параметры уже не выйдет.

После апдейта все станет проще. Достаточно оформить всего один запрос, выбрав сразу несколько подходящих рейсов. Система сама станет отслеживать появление свободных мест. Как только вариант находится – бронь уходит на первый пригодный поезд в автоматическом режиме. Причем корректировать дату или тип вагона прямо в активной заявке будет можно без потери очереди.

Между прочим, сервис собираются интегрировать с государственными реестрами. На практике это значит, что для покупки льготного билета по электронному талону Соцфонда не придется прыгать по разным сайтам и загружать очередную пачку скан-копий документов.

Еще одна новинка – тестирование уведомлений через отечественное приложение МАКС. Ожидается, что информация о появлении билетов и изменениях в расписании будет доходить до пассажира гораздо быстрее.

Что касается ручного бронирования – здесь все без сюрпризов. Бронь, как и раньше, держится два часа. Но если подключить автоплатеж и заранее задать сумму, система сама выкупит место, как только оно освободится. Эта опция особенно на руку тем, кто мониторит билеты в горячий сезон, считает эксперт портала «Турдом». Возможность отправить одну заявку вместо нескольких не только сберегает время, но и снижает риск прозевать подходящий состав.

О том, выгодно ли окончательно пересесть на общественный транспорт, «За рулем» ранее писал.