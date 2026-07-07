Для аккуратных водителей готовят новую льготу

Миронов предложил сделать проезд по дорогам бесплатным для водителей без штрафов

Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил дать возможность бесплатно пользоваться платными дорогами водителям, которые в течение года не нарушали правила дорожного движения (ПДД). Официальное обращение по данному вопросу направлено министру транспорта РФ Андрею Никитину.

Миронов сообщил, что предлагает дать владельцам личного транспорта право на бесплатный проезд по платным автодорогам. «Такую льготу нужно предоставлять гражданам, которые в течение 12 месяцев не привлекались к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. По оценке экспертов, это чуть более 7% автомобилистов», – рассказал он.

По словам политика, в законодательстве отсутствуют механизмы позитивного экономического стимулирования водителей, которые на регулярной основе ездят без штрафов, и партия «Справедливая Россия» предлагает это исправить.

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