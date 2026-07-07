Сделать правильный выбор поможет премия потребительского доверия Бренд Года «За рулем»

Какую АКБ предпочесть для своего автомобиля? Миллионы автовладельцев задаются этим вопросом каждый год. Чтобы каждый автомобилист имел возможность сделать правильный выбор, мы создали премияю потребительского доверия Бренд Года «За рулем», где главными экспертами выступают сами автовладельцы.

Какие марки АКБ могут считаться лучшими, решать именно вам – подписчикам и читателям «За рулем».

Отмечайте трех достойных претендентов или добавляйте собственные варианты, пройдя по ссылке.

Списки финалистов, по результатам вашего голосования, мы объявим на выставке «ИнтерАвтоМеханика» уже в августе этого года, а с 1 сентября будем голосовать за финалистов.

Называйте достойные бренды, нам – очень важен ваш голос!

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