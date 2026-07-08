Продажи новых электрокаров не выросли на фоне проблем с бензином: в чем причина

Аналитик Целиков: дилеры оказались не готовы к высокому спросу на электрокары

Всплеск интереса к электромобилям застал отечественных дилеров врасплох – они просто не ожидали такого наплыва клиентов. Всему виной, по всей видимости, нынешние сложности с топливом в стране. Глава аналитического агентства « Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале указал, что производители тоже оказались не готовы к этой ситуации.

В июне на учет в РФ встало всего 748 новых легковых электромобилей. Это на 22% меньше, чем в июне прошлого года. За 6 месяцев продано 4606 электрокаров, что соответствует 0,8% рынка, пояснил Целиков.

Несмотря на повышенный спрос, в продаже практически отсутствует лидер этого года Evolute I-Joy, отмечает он. С начала года продано 1350 экземпляров, а в июне всего 27 штук.

По словам Целикова, лидером в июне стал «яндексовый» UMO 5 (139 штук). С начала года продано уже 617 UMO, но почти все они уходят под такси. Есть только единичные машину у дилеров GAC.

На этом фоне подскочили продажи премиальных электрокаров Avatr – за 6 месяцев 405 штук, из которых 96 единиц было продано в июне.

Также неплохо идут продажи официальных и «параллельных» кроссоверов Geely: за 6 месяцев реализовано 379 штук, из них 58 в июне.

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