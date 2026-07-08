Что говорят водители в регионах о трудностях с заправкой машин

Опрос Дрома: 72% российских водителей недавно сталкивались с трудностями на АЗС

Согласно результатам опроса, проведенного автомобильным порталом Дром в июле 2026 года, почти три четверти российских водителей (72%) недавно сталкивались с трудностями на АЗС.

Из них 42% охарактеризовали эти проблемы как серьезные, а 30% посчитали ситуацию терпимой.

Остальным 28% респондентов повезло больше – они не испытали неудобств с заправкой. При этом 12% из этой группы признают общую напряженность на топливном рынке, но лично с ней пока не встретились, а 16% уверяют, что у них все в порядке.

Если смотреть в разрезе регионов, то наиболее остро дефицит и очереди ощутили жители Крыма (88%), Забайкальского края (82%) и Кубани (68%).

«Терпимыми» сложности чаще считали автомобилисты Ленинградской области (52%), Санкт-Петербурга (49%) и Бурятии (48%). Пока не столкнулись с проблемой, но наслышаны о ней – преимущественно водители из Курганской области (28%), Якутии (23%) и опять же Ленинградской области (19%). А полное благополучие с топливом зафиксировали у себя жители Амурской (55%) и Сахалинской (52%) областей, а также Хабаровского края (50%).

В обсуждениях пользователи делились реалиями своих городов. Подмосковный водитель сообщил, что из десяти заправок функционировали шесть-семь: «Выезжаю в 5 утра, очередей почти нет, а если есть доеду до следующей АЗС. Раньше на заправку тратил 10 минут, сейчас – максимум 30 минут».

В Томске, по словам местного автомобилиста, проблемы начались еще в конце июня: «Или очередь от часа или пешком. Половина заправок закрыты, на оставшихся огромные очереди». А житель Забайкалья и вовсе написал, что « бензин больше недоступен для обычных людей, а очередь занимает примерно 28 часов».

Особенно тревожная обстановка сложилась на юге. Водитель из Краснодара жалуется, что в руки дают только «20 литров», а стоять приходится часами в любое время суток. Его коллега из Крыма предостерегает туристов: «Если едете к нам в Крым, не забудьте прихватить бензина в канистры, а иначе вы прочувствуете все прелести, что касается топлива».

Кроме того, автолюбители озабочены снижением экокласса горючего, опасаясь за ресурс двигателей. Один из водителей Адыгеи заявил: «Меня больше беспокоит чехарда с ЕВРО 5/3/2 и т.д. Лично я лучше не буду заправляться вовсе, чем заправлюсь и положу двигатель».

Из-за новых ограничений на отпуск топлива в канистры пострадали владельцы малой сельхозтехники и лодочных моторов, которые теперь не могут запастись бензином.

Некоторые решили отказаться от дальних путешествий. Один из опрошенных признался: «В городе еще можно заправиться, а на дальняк уже как-то страшновато ехать, а хотелось бы на Кавказ прокатиться».

Опрос проводился на сайте Дром с 1 по 8 июля 2026 года, в нем приняли участие свыше 12 тыс. автовладельцев со всей страны.