Против ряда операторов АЗС возбудили дело из-за роста цен на бензин

ФАС возбудила дело против 6 операторов АЗС в Москве и области

ФАС подозревает сразу несколько сетей автозаправок в Московском регионе в искусственном взвинчивании цен на топливо. Как сообщается на сайте ведомства, признаки нарушения антимонопольного законодательства нашли у компаний «АИСТ», «Топливный синдикат», «Серпуховнефтепродуктсервис», «Витаойл», «Элегант», а также у одного индивидуального предпринимателя. По данным службы, анализ показал: все они практически одновременно подняли цены на бензин и дизельное топливо. В отношении операторов уже возбуждены дела.

В Саратовской области местное управление ФАС выдало предупреждение компании «Алькорр». Выяснилось, что на ее АЗС под брендом «Торэко» изменились прайсы на АИ-92 и АИ-95 – причем, по мнению антимонопольщиков, эти расценки выглядят необоснованными и ущемляют интересы автомобилистов.

«Саратовское УФАС России направило ООО «Алькорр» предупреждение о необходимости прекращения действий, которые содержат признаки нарушения Закона о защите конкуренции. Исполнить его компания должна до 31 июля», – сообщает ФАС.

Свои разбирательства идут и в Оренбурге. Там региональное управление возбудило дело против трех независимых операторов, торгующих дизелем. Их подозревают в том, что они сговорились между собой.

«Нарушение выразилось в заключении и реализации соглашения, которое приводит или может привести к повышению, снижению или поддержанию цен при мелкооптовой реализации дизельного топлива. В связи с этим УФАС возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства», – уточнили в ведомстве.

О том, как в других регионах решают проблему с топливом, «За рулем» недавно рассказывал.