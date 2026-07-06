Очередей нет: в Орловской области заработали новые правила продажи бензина

В Орловской области ввели заправку по четным и нечетным номерам авто

В Орловской области подвели первые итоги эксперимента с продажей топлива по нечетным и четным дням. Губернатор Андрей Клычков заявил, что нововведение практически сразу дало результат.

Напомним: чтобы сбить искусственный ажиотаж, на заправках региона ввели временный порядок. Теперь в четные числа заправляются машины, чей госномер начинается с четной цифры. В нечетные – соответственно, наоборот. Правда, для экстренных и рабочих случаев сделали исключение: пять АЗС работают в обычном режиме для всех без ограничений.

«Друзья! Заканчивается первый день временных правил продажи бензина в Орловской области. С уверенностью говорю, что абсолютное большинство орловчан поддержали эту инициативу. Сегодня в течение дня очереди на АЗС региона были минимальными, а на большинстве заправок – отсутствовали вовсе. Завтра продажа бензина по графику продолжится, а я продолжу информировать вас об оперативной обстановке на АЗС в своем канале в мессенджере “Макс”», – написал он.

Губернатор поблагодарил тех, кто отнесся к правилам с пониманием. По его словам, есть все шансы, что бензиновый ажиотаж сойдет на нет, и тогда ограничения можно будет отменить.

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