Кроссовер Москвич подешевел на полмиллиона: сколько он стоит сейчас

Кроссовер Москвич 3е 2026 года подешевел на 516 000 рублей

Автозавод « Москвич» переписал ценники на свой электрический кроссовер 3е. Для машин 2026 года выпуска стоимость неожиданно упала аж на 516 000 рублей, выяснили «Автоновости дня». Если раньше (на версии 2023-2024 годов) модель стоила от 4 миллионов, то сейчас минимальная цена – 3,5 миллиона. Снижение, по сути, составило почти 13 процентов.

Причем скидка на новинку оказалась больше полмиллиона по сравнению с теми же электрокарами, что стояли на конвейере два-три года назад. Правда, простой экономией тут не пахнет – производитель слегка изменил начинку. Заметнее всего перемены коснулись батареи: у свежих «Москвичей» она теперь емкостью 66 кВт·ч (180 А·ч) и тип NMC, тогда как раньше стояла 65,7 кВт·ч и тип NCA. Итог: по циклу WLTP запас хода немного уменьшился – с 410 километров до 397 км.

Мотор остался прежним – один электродвигатель на 193 лошадиные силы и 340 Нм момента. В остальном оснащение почти не пострадало. Электрокар все так же радует панорамной крышей с люком и электроприводом, подогревом передних сидений, кожаным мультирулем, климат– и круиз-контролем. Из полезного: стоит камера заднего вида, парктроники, система кругового обзора 360 градусов и полностью светодиодная оптика с противотуманками.

Москвич 3е

Мультимедиа – 10,25-дюймовый экран, Bluetooth, Apple CarPlay и Android Auto, три USB-разъема и розетка на 12 вольт. Кстати, для задних пассажиров предусмотрено два собственных разъема. Колеса стандартные – 18-дюймовые литые диски. Еще есть функция AutoHold и бесключевой доступ.

Москвич 3е

О том, как меняется рынок электрокаров, «За рулем» недавно рассказывал.