Спрос на гибриды и электрокары резко вырос: популярные модели и цены

Россиян заинтересовали дешевые электрокары и гибриды: популярные модели

Интерес россиян к машинам с электрическими двигателями продолжает набирать обороты. Согласно статистике «Автостата», в июне текущего года доля подключаемых гибридов на внутреннем рынке составила 5,3%. Для сравнения: еще год назад этот показатель едва дотягивал до 2% – то есть за 12 месяцев сегмент нарастил свою долю более чем вдвое.

За первые шесть месяцев 2026-го суммарно было продано 54 300 электромобилей и гибридов. Результат оказался на 90,7% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Правда, эти цифры отражают лишь общую картину – за ними скрываются более нюансные процессы.

«Отложенный» спрос: изучают, но не покупают

Autonews.ru опросил участников рынка, занимающихся поставками машин по параллельному импорту. Они подтвердили: количество запросов на гибриды и «электрички» действительно выросло. Однако далеко не каждый такой интерес оборачивается реальной сделкой, рассказал руководитель компании Carwin Дмитрий Забора.

По его словам, многие рассматривают электромобиль лишь как дополнительную опцию для семьи. «У нас много обращений с запросами на дешевую «электричку». Вот только предложить что-то до 800 тыс., до 1 млн руб. нечего. Если не считать, конечно, гольф-кары», – подчеркнул Забора.

Эксперт добавил, что на гибриды серьезно давит утилизационный сбор – многие современные модели попадают под повышенные коэффициенты. В итоге их поставки часто становятся экономически невыгодными. В основном доступны либо старые автомобили, либо маломощные версии, что сильно сужает выбор.

Что выбирают: китайские новинки и проверенные бренды

Владелец компании Silenko AUTOcratia Герман Силенко отметил, что интерес к гибридам и электромобилям сейчас заметно вырос. Причина, по его мнению, – желание россиян сократить эксплуатационные расходы. Среди гибридов чаще всего запрашивают современные китайские модели: Changan A06 240 Laser Ultra+ и Geely Galaxy Starship 7.

Из полностью электрических машин Силенко выделяет Changan Q05 506 Laser Intelligent и Toyota bZ3X 520 Pro+. Цены на новые авто 2026 года без пробега колеблются от 1,7 млн до 2,8 млн рублей в зависимости от комплектации.

Дмитрий Забора приводит похожие данные. Одним из лидеров по числу обращений стал Changan Qiyuan Q05 – во Владивостоке его стоимость стартует примерно с 1,9-2 млн рублей. Также сохраняется высокий интерес к Toyota bZ3X и Nissan Ariya, которые сейчас обходятся в 2,5-2,7 млн рублей. Также востребованы и подержанные BYD – Dolphin, Seagull, E2 и Yuan Up – их цена составляет около 1,2-1,6 млн рублей.

Глава Evo Cars Денис Блинов, поставляющий машины из Китая, Кореи и Японии, заметил, что всплеск интереса к электромобилям и гибридам начался буквально в последние дни. «До этого особого интереса к подобным машинам не было. Из-за изменений в правилах таможенного оформления они стали слишком дорогими. <...> Cейчас же покупатели вновь начали активно интересоваться электрическими моделями», – рассказал он.

Среди «чистых» электричек чаще всего спрашивают Zeekr. Блинов пояснил это тем, что за последние годы в России уже сложилась инфраструктура для обслуживания этой марки – так потенциальные владельцы чувствуют себя увереннее. Сохраняется спрос и на последовательные гибриды Li Auto, правда, многих отпугивает их высокая цена.

Препятствия: зима, дороговизна и утильсбор

Впрочем, все собеседники сходятся во мнении: текущий спрос – скорее «отложенный». Многие пока лишь изучают рынок и присматриваются. Развитию сегмента мешают эксплуатационные ограничения. Забора пояснил, что даже современные модели с крупными батареями зимой могут терять существенную часть запаса хода, что делает их не слишком универсальными для российских условий.

Покупатели сегодня обращают внимание на надежность, стоимость обслуживания, ликвидность и оснащение. Денис Блинов добавил, что большинство приходят к поставщикам уже с конкретной моделью на примете – заранее понимая, нужен им бензиновый автомобиль, гибрид или электрокар. «Обычно клиент уже знает, чего хочет», – резюмировал эксперт.

Ранее «За рулем» объяснял, что происходило на российском авторынке в июне.

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