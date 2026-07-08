Чем кормят в вагоне-ресторане и сколько стоит ужин? Опыт бывалых путешественников

Опубликован отзыв о меню, атмосфере и ценах в вагоне-ресторане в 2026 году

Блогеры издания «Саратов, поехали!» решили проверить, чем сегодня кормят в поездах, и отправились на ужин. Впечатления оказались неоднозначными: от ностальгической атмосферы до рукописных чеков.

Поход в вагон-ресторан сейчас напоминает путешествие во времени. Зал чаще всего полупустой, а всем хозяйством заправляет один сотрудник. Он тут и повар, и официант, и кассир. Причем расчеты ведет в самой обычной тетрадке, сидя в углу. Приглушенный свет, стук колес и полное отсутствие цифровых технологий – вот что создает то самое ощущение ностальгии. Найти в составе работающий вагон-ресторан считается большой удачей, отмечают пассажиры. Интерьер там скромный, но опрятный: синие диванчики и столы, накрытые скатертями.

Меню и цены: что заказывать, а что лучше обойти стороной

Ассортимент блюд вполне классический для дороги, но качество, как выяснилось, сильно плавает. Одни позиции действительно радуют, другие вызывают разочарование.

В числе удачных находок – солянка примерно за 460 рублей. По отзывам, она наваристая, с приличной мясной нарезкой и подается со сметаной. Не подводит и яблочный штрудель (тоже около 460 рублей). Его приносят горячим, с хрустящей корочкой и приятной начинкой.

А вот с пельменями (та же цена) есть риск нарваться на полуфабрикат, а бульон может отдавать «кубиком». Свинина «по-купечески» за 690 рублей тоже не гарантирует успеха: под сырной корочкой порой прячется сухое и жесткое мясо. В общем, качество блюд здесь – та еще лотерея, признаются авторы.

Финальный штрих этого гастрономического опыта – рукописный счет. Вместо привычного чека официант заполняет бумажный бланк от руки, что многих поражает больше всего. Ужин на двоих из супа, горячего, десерта и чая обошелся примерно в 2300-2500 рублей.

Так стоит ли идти? Скорее да, если хочется атмосферы и вы в дальней поездке подустали от бутербродов. Посидеть за настоящим столом под стук колес – неплохой способ разнообразить дорогу, особенно если сделать правильный заказ. Но если вам нужен быстрый и экономный перекус или ресторанный сервис – проходите мимо. Тут платят не за изыски, а за романтику пути и уникальные впечатления, которые остаются в памяти. Как выяснилось, эти впечатления обходятся в копеечку.

Ранее «За рулем» сравнивал цены на поездки и отдых в путешествиях по России.