Озвучена российская цена на новый экономичный и хорошо оснащенный кроссовер

Объявлен старт продаж Changan Deepal S07 в России с ценой 4 084 900 рублей

Российский офис Changan официально запустил продажи гибридного кроссовера Deepal S07. Купить новинку пока можно лишь в одном исполнении – комплектации «Техно», и с учетом всех скидок она обойдется в 4 084 900 рублей.

Презентацию модели провели в Москве, где журналистам не только показали машину, но и озвучили ценник. В Китае у Deepal S07 есть и гибридная, и чисто электрическая версии, но в России решили ограничиться только первым вариантом. Электричку везти пока не планируют.

Deepal S07

Deepal S07 – это уже второй представитель линейки Deepal на нашем рынке. Первым, напомним, стал кроссовер G318, который появился у дилеров еще в марте. А в конце июня появилась информация, что новинку собирают на калининградском заводе « Автотор» – и она будет исключительно в версии «Техно».

Базовый ценник на гибридный кроссовер – 5 289 900 рублей. Но производитель предлагает скидки за кредит и trade-in, плюс действует госсубсидия в 925 тысяч рублей. Все вместе это и дает итоговые 4 084 900 рублей. Продажи, кстати, уже стартовали.

Гарантия на автомобиль стандартная – 5 лет или 150 тысяч километров пробега. А вот на тяговую батарею она длиннее: 8 лет или 160 тысяч км.

Deepal S07

Машина относится к среднеразмерным пятиместным кроссоверам. Длина кузова – 4750 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1625 мм. Колесная база – 2900 мм, дорожный просвет – 165 мм. Багажник в обычном состоянии вмещает 445 литров. Если сложить задний ряд, получится 1385 литров.

Технические особенности

По сути, перед нами последовательный гибрид. Под капотом стоит 1,5-литровый бензиновый ДВС мощностью 90 л.с. – колеса он напрямую не крутит, а работает как генератор, заряжая батарею на 31,73 кВт·ч. За движение отвечает электромотор на задней оси с отдачей в 238 л.с. и крутящим моментом 320 Нм.

Подвеска полностью независимая: спереди McPherson, сзади многорычажка. До «сотни» кроссовер разгоняется за 7,7 секунды, максималка – 180 км/ч. Бензобак – 45 литров, средний расход – 5,7 литра на сотню. На чистом электричестве можно проехать 174 километра, в гибридном режиме запас хода достигает 992 км.

Комплектация «Техно»: что внутри

Кузов предлагается в пяти цветах: белом, сером, черном, оранжевом и зеленом. Интерьер – на выбор черный, белый или оранжевый. В базе идут 20-дюймовые колеса, светодиодные фары, выдвижные ручки дверей, панорамная крыша с электроприводом шторки и электропривод багажника.

Центральное место в салоне занимает 15,6-дюймовый сенсорный дисплей. Он поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, управляет всеми функциями и заодно служит приборной панелью. Вернее, ее роль выполняет левый верхний угол экрана, а перед водителем – только проекционный дисплей с дополненной реальностью (AR-HUD).

Передние и задние сиденья оснащены вентиляцией. Кресла первого ряда – с электроприводом. Обогревы есть везде: на всех сиденьях (включая спинки), руле, форсунках, зеркалах и заднем стекле.

В списке оснащения также значатся двухслойные передние стекла, атмосферная подсветка на 64 цвета, климат-контроль, набор активных ассистентов и камеры кругового обзора с функцией «прозрачное шасси». Еще из приятного – 14 динамиков от Sony и беспроводная зарядка для смартфона.

О том, какие гибриды и электрокары пользуются спросом в России, «За рулем» ранее рассказывал.