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Названы основные конкуренты нового внедорожника ESTEO V27

В ГК «АвтоСпецЦентр» рассказали о перспективах гибридного внедорожника ESTEO V27

Гибридный внедорожник Esteo V27 появится в продаже у дилеров в августе-сентябре 2026 года. Цена автомобиля составит около 5,6 млн рублей в зависимости от условий покупки. Об этом «Автостату» рассказали в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр».

Esteo V27
Esteo V27

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По данным импортера, главными конкурентами машины станут Jetour T2, GAC S7, Deepal G318 и Haval H9. В пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр» отметили, что новый внедорожник может занять до 20% рынка бренда благодаря растущему интересу к гибридным автомобилям и конкурентной цене в своем классе. Однако модель не отберет покупателей у ЕТ8, так как, несмотря на схожую гибридную установку, эти машины существенно различаются и имеют разницу в цене около 1 млн рублей.

Esteo V27
Esteo V27

О росте цен на ремонт машины в России «За рулем» недавно рассказал.

Источник:  Автостат
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