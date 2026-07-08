Цены на ремонт машины в России бьют рекорды — почему так происходит?

Средний чек на ремонт авто в РФ в первом полугодии 2026 года вырос на 11%

По итогам первых шести месяцев 2026 года россияне стали платить за обслуживание машин на 11% больше, чем в тот же период годом ранее. Статистикой поделились эксперты компании Fit Service .

Средний чек по ремонту и ТО за полгода достиг отметки в 13 тысяч рублей. Примечательно, что общее количество визитов в сервисы не изменилось. Водители по-прежнему приезжают на обслуживание с той же периодичностью, однако структура их трат претерпела серьезные изменения. Доля оплаты непосредственно услуг взлетела на 19% год к году, тогда как расходы на запчасти выросли лишь на 9%.

Если говорить о деталях, то цены на них, в среднем, поднялись на 15-20%. Расходники, необходимые для планового ТО и мелкого ремонта, стали дороже на 9-15%. Больше всего среди них «удивили» технические жидкости. А вот редкие узлы, электроника и кузовные элементы прибавили в цене уже 15-25%.

Директор компании Татьяна Овчинникова пояснила, что рост чека – это комплексная история. Виной всему не только подорожание запчастей, но и увеличение стоимости самих работ, а также смена приоритетов у клиентов. В 2026 году водители перестали откладывать серьезные вложения: доля сложных ремонтов подвески и тормозных систем заметно выросла – люди поняли, что продлевать жизнь автомобилю сейчас выгоднее.

Кроме того, на итоговую цену влияют усложнившаяся логистика, скачки курсов валют и растущая налоговая нагрузка на бизнес. В результате сумма в чеке сегодня складывается сразу из нескольких факторов: роста трудоемкости, подорожания ключевых комплектующих и вынужденного повышения управленческих издержек со стороны сервисов.

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