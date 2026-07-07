Раскрыты нюансы новых правил расчета выплат по ОСАГО

Юрист Свечников: новый расчет выплат ОСАГО исключает дешевые аналоги запчастей

Владимир Свечников, старший преподаватель РЭУ им. Г. В. Плеханова, рассказал о грядущих изменениях в расчеты выплат по ОСАГО. Главный момент: при ремонте больше не будут использовать бюджетные аналоги запчастей, которые дешевле оригинала более чем на 70%.

Банк России утвердил соответствующее указание № 7352-У от 14 мая 2026 года. Оно напрямую меняет единую методику расчета расходов на восстановление машины – ту самую, по которой страховщики определяют размер компенсации после ДТП. Раньше порог для дешевых заменителей составлял 80%, и в справочники попадали совсем дешевые детали, серьезно снижая среднюю цену.

Что еще принципиально поменяется

Второе важное новшество касается расходных материалов, таких как краски и шпатлевки. Сейчас к их розничной цене применяется скидка 35%, и с этой практикой тоже решили покончить. По словам юриста, эту скидку попросту отменят.

Третья правка затрагивает одноразовые детали – уплотнители, наклейки и прочие мелочи. Теперь их будут включать в расчет по полной стоимости. Раньше же их оценивали лишь в 2% от цены заменяемых деталей (без учета износа). Правда, новое правило начнет действовать для аварий, произошедших после 11 июля 2026 года.

По оценкам регулятора, в итоге средняя выплата по ОСАГО вырастет примерно на 10%. При этом Союз автостраховщиков должен утвердить обновленные ценовые справочники в ближайшие три месяца.

Ранее «За рулем» объяснил, как распознать проблемы автомобиля по посторонним звукам.