500 сил, 1200 км хода: чем удивит новый китайский кроссовер

GAC готовит к выходу на рынок новый гибридный кроссовер S7

GAC обнародовал официальные снимки кроссовера S7 2027 модельного года – автомобиль готовится к старту продаж в Китае. На борту гибридной новинки – целый набор интеллектуальных систем.

Силовая установка построена вокруг 1,5-литрового турбомотора мощностью 160 л.с. В зависимости от комплектации привод будет передним или полным: на выбор предложат один или два электромотора. Суммарная отдача в первом случае составляет 392 л.с., во втором – все 501 л.с. Аккумулятор емкостью 38,8 кВтч, по заявлениям производителя, позволяет гибриду проезжать до 1200 км без дозаправки.

Подробностей о электронной начинке пока немного. Известно лишь, что кроссовер оснастили 192-линейным лидаром. По снимкам видно: датчики сканируют пространство вокруг машины со всех сторон. Судя по всему, бортовая электроника умеет самостоятельно парковаться – для этого предусмотрен набор камер, обеспечивающих круговой обзор.

Внешне гибридная версия ничем не выдает своей природы: дизайн полностью повторяет бензиновый S7. Скорее всего, интерьер тоже остался прежним. Точную дату премьеры в GAC пока не называют.

GAC S7

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