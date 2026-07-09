Представлен крупный практичный «европеец», который ездит на разных видах топлива

Dacia выпустила гибридный кросс-универсал Striker, способный работать на метане

Dacia обнародовала полные технические характеристики своего нового флагманского универсала Striker, хотя саму модель показали еще в марте. При длине 4,62 метра эта машина оказалась на несколько сантиметров длиннее кроссовера Bigster – предыдущего рекордсмена по габаритам в линейке бренда.

Изначально марка сообщала, что в гамму войдут бензиновые, газовые и гибридные версии. Конкурентом новинки многие эксперты называют Skoda Octavia, но главный козырь Striker – заметно более низкая цена при сопоставимых размерах.

Базовая комплектация Mild Hybrid-G 140 получила 140-сильную турбо-«тройку» со стартер-генератором. Для нее доступны либо 6-ступенчатая механика, либо робот. Важный нюанс: мотор умеет работать на обычном бензине и на метане.

Модификация Hybrid 155 использует другой подход – атмосферный двигатель 1.8 в паре с тяговым электромотором и стартер-генератором. В сумме гибридная система выдает 155 лошадиных сил. За питание отвечает батарея на 1,4 кВтч.

Отдельно стоит полноприводная версия Hybrid 150 4×4. Она построена на базе 1,2-литрового 140-сильного турбомотора. Заднюю ось тут приводит собственный 31-сильный электродвигатель, а в трансмиссии установлен 6-ступенчатый робот.

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