Автомобилистам назвали простой способ сэкономить 20% бензина в путешествии

«Автоспеццентр»: плавный стиль вождения снижает расход бензина на 15-20%

Летом 2026 года многие водители столкнулись с временными ограничениями на продажу топлива на российских АЗС. В такой ситуации подготовка к дальней поездке требует особого подхода и учета рыночной ситуации, подчеркнули в пресс-службе группы компаний «Автоспеццентр».

Специалисты делятся лайфхаком, который поможет значительно сократить аппетиты автомобиля. Главный секрет – в манере вождения: нужно плавно разгоняться и так же аккуратно тормозить. На трассе лучше поддерживать постоянную скорость, и здесь здорово выручает круиз-контроль. Такой стиль позволяет сэкономить от 15 до 20 процентов топлива. Причем это не требует специальных навыков – просто меньше давите на педаль газа.

Перед выездом стоит уделить внимание техническому состоянию машины. Обязательно проверьте давление в шинах – это напрямую влияет на расход. Кстати, избавьтесь от всего лишнего: снимите багажник на крыше, если он не нужен, и не возите в багажнике хлам. Не ждите, пока загорится лампочка – лучше заправляться, когда в баке еще есть хотя бы половина топлива.

Ранее «За рулем» подробно рассказывал, как правильный выбор масла тоже помогает экономить топливо.