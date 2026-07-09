Моторное масло: «нулевка» против «всесезонки»

Стенд и дороги подтвердили превосходство масла 0W‑30 над другими классами вязкости

Многие автовладельцы уверены: моторное масло с индексом 0W создано исключительно для лютых морозов, а в жару оно становится слишком жидким, «выгорает» и не защищает двигатель должным образом.

Этот миф настолько живуч, что даже производители автомобилей, настоятельно рекомендующие «нулевку», постоянно сталкиваются с недоверием водителей. Особенно в южных регионах, где температура редко опускается ниже нуля.

Однако реальность оказалась куда интереснее стереотипов. В ходе масштабного эксперимента, проведенного специалистами «За рулем», сравнивались масла одной линейки спецификации ACEA A7/B7 и API SP, но разных классов вязкости: 0W‑30 и 5W‑30. Ключевой нюанс: при рабочих температурах толщина масляной пленки у них одинаковая, ведь оба принадлежат к одному высокотемпературному классу «30». Отличаются они только низкотемпературными характеристиками. Но именно в этой разнице и скрывается главный сюрприз.

Испытания проходили в реальных условиях – на автомобилях- такси с турбомоторами 1.5 ( Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro и Exeed LX), уже прошедших от 110 до 170 тыс. км. В три машины залили «нулевку», в три – «пятерку». На протяжении пробегов в 7, 10 и 12 тысяч километров брали пробы масла и отправляли их на анализ в независимую лабораторию.

Результат оказался неожиданным даже для бывалых специалистов. «Нулевка» не просто не уступала «пятерке» в жару – она защищала двигатель лучше! В масле 0W по итогам испытаний оказалось меньше продуктов износа, а значит, изнашивание мотора шло менее интенсивно. Кроме того, запас между щелочным и кислотным числом у «нулевки» был больше, что говорит о более высоком остаточном ресурсе даже после 12 тысяч километров.

Секрет – в составе. В маслах 0W доля базовых масел на основе полиальфаолефинов (PAO) выше, а это обеспечивает особую чистоту и лучшую устойчивость к окислению при высоких температурах. Современные загустители, в отличие от старых, не разрушаются под нагрузкой. Именно поэтому премиальные производители все чаще прописывают «нулевку» безальтернативно.

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Заметка подготовлена по материалам статьи «Нулевка» в плюсе» из журнала «За рулем» № 07 за 2026 год.