Появились фото интерьера нового технологичного кроссовера Li Auto

Lixiang рассекретил интерьер обновленного кроссовера L6: все изменения

Первые снимки салона обновленного кроссовера от компании Lixiang попали в открытый доступ. Интерьер младшей модели выполнен в той же стилистике, что и у старших «собратьев» – L8 и L9.

В целом компоновка передней панели не претерпела серьезных изменений. Но все же есть то, что сразу бросается в глаза: центральный дисплей стал заметно шире, к тому же он теперь возвышается над консолью. Плюс руль изменился – с него фактически убрали компактную приборную панель, которая была встроена ранее.

Интерьер Lixiang L6

Помимо этого, доработали и оформление карт дверей, центральную консоль и сами дефлекторы вентиляции. В салоне стали использовать материалы более высокого качества, а акустическая система тоже прошла модернизацию.

Электронная начинка автомобиля улучшена. Мультимедиа, судя по данным компании, получила более шустрое программное обеспечение. Заметно усилился и комплекс ассистентов водителя: доработки затронули ADAS и возможности системы автопилотирования.

Что под капотом

Кроссовер сохранил гибридную силовую схему – тут есть 1,5-литровый турбомотор, работающий в качестве генератора, и электродвигатели. Зато тяговая батарея стала более емкой: вместо 36,8 кВт·ч теперь ставится блок на 51 кВт·ч. Это позволило существенно увеличить запас хода на чистом электричестве – со 182 до 234 километров.

Что касается внешности, общий узнаваемый силуэт остался, но появилось несколько свежих деталей и черт, сближающих L6 с L9. В линейке цветов кузова теперь есть и «Песчаный желтый» (Dune Yellow). Передняя решетка радиатора тоже была доработана, двери обзавелись полускрытыми ручками, а выемка для номерного знака на корме «переехала» непосредственно на дверь багажника.

О других новинках китайских производителей «За рулем» ранее рассказал.