Проехал 2700 км и ни разу не заправился: новый гибрид Geely поставил рекорд

Седан Geely Galaxy A7 EM установил мировой рекорд по запасу хода

Гибридный седан Geely Galaxy A7 EM официально попал в Книгу рекордов Гиннесса. Автомобиль смог преодолеть 2608,36 км на одном баке топлива и полностью заряженной батарее – без единой дозаправки или подзарядки, сообщает CarNewsChina.

Испытание растянулось на пять дней. За это время машина прошла через несколько китайских провинций – Юньнань, Гуйчжоу, Гуанси и Гуандун. Маршрут включал горные серпантины, длинные тоннели, загруженные трассы и затяжные подъемы.

Новый рекорд побил достижение предшественника: предыдущий показатель держался за Chery Fulwin A8L и составлял 2369,95 км. Разница, кстати, немалая – почти 240 км.

Под капотом у рекордсмена стоит гибридная установка EM Hybrid 2.0 на базе технологии Thor AI. В нее входят 1,5-литровый бензиновый мотор с четырьмя цилиндрами, одноступенчатый робот DHT и электродвигатель мощностью 235 лошадиных сил.

Geely Galaxy A7 EM PHEV

За питание отвечает тяговая батарея Aegis Golden Brick. В комбинированном цикле CLTC машина способна проехать до 235 км только на электричестве. Во время рекорда система на основе искусственного интеллекта сама решала, когда подключать ДВС, а когда работать от аккумулятора. По заявлениям производителя, даже после полной разрядки батареи средний расход составлял около 2 литров на 100 км.

Публичный дебют Geely Galaxy A7 EM состоялся 22 апреля 2026 года. В Китае новинка стоит от 119,8 тыс. юаней.

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