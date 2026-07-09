Отказали в посадке, заставив купить еще один билет — ловушка для пассажиров РЖД

Пассажирка РЖД не смогла сесть в поезд из-за ошибки в системе проводника

Россиянка столкнулась с абсурдной ситуацией при посадке на поезд РЖД в начале июля. Женщина, направлявшаяся из Владимира в Санкт-Петербург, купила электронный билет, как делала это сотни раз. Однако проводница отказалась пускать ее в вагон – в ее планшете пол пассажирки значился как мужской, хотя в паспорте и по внешним признакам все было очевидно.

Пассажирка бросилась к начальнику поезда. Тот лишь подтвердил нестыковку и предложил единственный выход: аннулировать старый билет и купить новый. Первый билет вернули, правда, удержав две тысячи рублей. Положение безвыходное – ехать надо. Уже в поезде женщина заглянула в мобильный билет и обнаружила занятное: пол в нем был указан верно, женский. Ошибка крылась не в ее документе, а в устройстве проводника.

Дальше – череда бюрократических мытарств. Беседа с начальником поезда результата не дала. Пришлось писать в поддержку РЖД. Сначала на пути встал искусственный интеллект – chatbot упорно не желал соединять с живым оператором. Потом полетели стандартные отписки: мол, с их стороны все корректно. Женщина не сдавалась, писала снова – компания перепроверяла. Спустя полтора месяца упорства две тысячи рублей вернулись. В официальном ответе признали: да, у проводника в приложении были неверные данные.

История, прямо скажем, дикая. Пассажир приобретает билет по паспорту, а в поезд его не пускают из-за сбоя на стороне перевозчика. Причем расплачиваться за чужой косяк приходится собственным карманом. И это, кстати, не единичный случай – у РЖД давно наблюдаются проблемы с синхронизацией данных между билетными системами и мобильными приложениями проводников.

Что делать, если вы попали в похожую ловушку? Первое: помните – если косяк не в вашем билете, а в системе, вы ничего не должны. Закон на вашей стороне: при задержке отправления по вине перевозчика пассажиру положен полный возврат стоимости и билета. Вопрос решается через претензию, которую обязаны рассмотреть за 30 дней.

Как минимизировать риски? Во-первых, проверяйте билет сразу после покупки – каждую букву, каждую цифру, включая пол. Во-вторых, если ошибка вскрылась перед посадкой, не спешите доставать кошелек. Требуйте встречи с начальником поезда и фиксируйте все на диктофон или в блокнот: имя проводника, номер вагона, точное время. Если все-таки пришлось заплатить – бережно храните чеки и скриншоты.

И главное – не стесняйтесь быть настойчивыми. Отмазка «у нас все верно» – не приговор. Опыт героини показывает: даже через полтора месяца можно отвоевать правду и свои кровные. Система несовершенна, но она поддается, если не опускать руки.

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