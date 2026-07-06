Почему водитель, пропустивший скорую, становится нарушителем?

Петр Шкуматов: Парадокс, когда ПДД и КоАП вступают в противоречие друг с другом

Говорите, водитель намеренно не пропустил карету скорой помощи? А если попытаться разобраться, почему он так сделал?

Сегодня главная проблема современного водителя заключается не в незнании правил, а в невозможности их соблюдать одновременно, считает Петр Шкуматов.

Правовая система у нас построена таким образом, что в критической ситуации у него фактически нет законного выхода. Так, пункт правил, обязывающий уступить дорогу спецтранспорту, вступает в прямое противоречие с запретом на пересечение сплошной и стоп-линии. В результате человек оказывается заложником двух взаимоисключающих требований, и выбор любого из них автоматически делает его нарушителем в глазах закона.

Особую остроту этой коллизии придает техническая оснащенность контроля. Автоматические камеры фиксации регистрируют только факт нарушения, но не его контекст.

Петр Шкуматов, руководитель рабочей группы НФ «Защита прав автомобилистов»:

– Бездушные алгоритмы камер фиксации нарушений фиксируют лишь сухой факт: автомобиль пересек стоп-линию – лови штраф. Была там скорая или нет? Бремя доказательства своей невиновности переложено целиком и полностью на плечи автовладельца.

Обновлять алгоритмы, которые бы отслеживали подобные ситуации? Можно, но зачем? Я абсолютно уверен, что если бы на перекрестке не было камер, водители пропускали бы скорую, даже если для этого придется выехать на красный или как-то еще нарушить ПДД. Инспектору можно было бы ситуацию объяснить. А вот камере – не объяснишь.

Они не способны отличить сознательное пренебрежение правилами от вынужденного маневра, совершенного ради спасения чьей-то жизни.

Необходимо ликвидировать системный дефект в связке «ПДД- КоАП-алгоритмы камер». Выход из этого тупика лежит через изменение самого подхода: либо внесение в законодательство четких оговорок, освобождающих от ответственности за вынужденные действия, либо доработка алгоритмов фиксации, чтобы те могли идентифицировать спецтранспорт в кадре и аннулировать штрафы автоматически.

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Заметка подготовлена по материалам статьи Петра Шкуматова «Водитель снова виноват» из журнала «За рулем» № 07 за 2026 год.