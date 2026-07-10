Voyah показал интерьер своего нового крутого кроссовера

Опубликованы официальные снимки интерьера кроссовера Voyah Passion S

Внешность нового Voyah Passion S была раскрыта ранее, а теперь производитель выложил в Сеть официальные фотографии интерьера – они практически полностью сняли завесу тайны с отделки и оснащения.

Салон у кроссовера явно рассчитан на максимальный комфорт. На втором ряду установлены сиденья с электроприводом спинок (угол наклона доходит до 127 градусов) и выдвигающимися подставками для ног. Между креслами расположен широкий подлокотник – на нем встроен сенсорный экран, через который можно управлять климатом и мультимедиа.

Передняя панель – это два огромных дисплея. Сиденья обиты натуральной кожей. Кстати, заявлен еще и проекционный дисплей – с дополненной реальностью, что добавляет технологичности.

Кроссовер получил пневматическую подвеску и внушительный арсенал электроники: одиннадцать камер, четыре лидара и несколько десятков датчиков разного типа. Все это вместе должно давать высокий уровень безопасности и автономности в любых условиях. Бортовая система на искусственном интеллекте умеет распознавать голосовые команды из четырех зон – получается, она одновременно подстраивается под водителя и всех пассажиров.

Кроме того, производитель установил двойные стекла – это серьезно снижает уровень шума внутри. Ожидаемая цена новинки стартует от 250 тысяч юаней, что по текущему курсу составляет примерно 2,75 миллиона рублей. Правда, компания Voyah пока официально эту цифру не подтверждает.

Voyah Passion S выйдет в двух исполнениях. Базовая модификация – заднеприводная с одним электромотором на 408 лошадиных сил. Запас хода в этом случае достигает 630 километров. Топ-версия – уже полный привод и два двигателя, которые вместе выдают 646 л.с. На одной зарядке такой кроссовер проезжает до 700 км.

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