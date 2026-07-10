Из Казани в Париж на Приоре: смелое путешествие молодого россиянина

Водитель на черной Lada Priora танцевал на проезжей части возле Эйфелевой башни

В социальных сетях появилось видео, которое быстро привлекло внимание пользователей. На кадрах запечатлен необычный дорожный инцидент прямо в центре Парижа.

Черная Lada Priora неожиданно остановилась на проезжей части, перегородив движение. Из машины вышел водитель, который вместо того, чтобы разбираться с поломкой, начал танцевать прямо под музыку, доносящуюся из салона.

Lada Priora

Все это происходило буквально в нескольких метрах от знаменитой Эйфелевой башни, что придало ситуации еще более сюрреалистичный вид. Очевидцы снимали происходящее на телефоны, не скрывая удивления.

Ранее «За рулем» рассказал, как проходили испытания другой новинки Lada — модели Azimut.