Azimut поделится новыми моторами с другими моделями Lada

Максим Соколов: Lada Vesta и Iskra получат двигатели от кроссовера Azimut

Новый вазовский кроссовер Lada Azimut поделится двигателями с семействами Lada Vesta и Iskra.

Об этой обратной унификации рассказал глава АВТОВАЗа Максим Соколов, подводя итоги первого полугодия 2026 года и обозначая дальнейшие планы.

«Как и планировалось, во II полугодии стартуют производство и продажи нового кроссовера Lada Azimut, новые силовые установки которого будут использоваться на Vesta и Iskra. Эти новинки обеспечат поддержание плановых темпов продаж», – отметил Соколов.

Напомним, кроссовер Lada Azimut построен на переработанной платформе Lada Vesta, а под капотом новинки окажутся модернизированные вазовские моторы объемом 1.6 и 1.8 литра – отдачу доведут до мощостью 120 и 132 л.с. соответственно. Сейчас Искра располагает парой моторов 1.6 мощностью 90 и 106 л.с., а у Весты есть еще 1.8, развивающий 122 л.с.

Ранее «За рулем» рассказал, что Веста уже получила климат-контроль – он тоже общий с Азимутом.