Веста с климат-контролем — начались поставки дилерам

Названы комплектации Lada Vesta, которые будут оснащаться климат-контролем

Товарные автомобили Lada Vesta с климат-контролем начали отгружать в дилерскую сеть, утверждает источник.

Официально АВТОВАЗ объявил о запуске производства Весты с климат-контролем лишь недавно, но некоторые автосалоны уже располагают новинкой, пишет автор заметки. Он утверждает, что старт продаж таких автомобилей состоится в ближайшие дни. Цена, по прогнозам источника, окажется на 50-100 тысяч выше аналогичных комплектаций с простым кондиционером.

Климат-контроль будет доступен в комплектациях «Драйв» и «Техно» – интерьер последней показан на снимке, опубликованном автором. Он также указывает, что стартующий осенью кроссовер Lada Azimut будет иметь аналогичный блок климат-контроля во всех комплектациях, а Lada Iskra обзаведется таким только в топовой комплектации «Техно».

Ранее «За рулем» рассказал, что у Искры появилось новое более доступное исполнение.