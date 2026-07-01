Лого ЗаРулем
#
Журнал на домРазборка неделиЭлектромобильностьЧто с бензином?СкидкиАвтомаслаДневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>

Веста с климат-контролем — начались поставки дилерам

Названы комплектации Lada Vesta, которые будут оснащаться климат-контролем

Товарные автомобили Lada Vesta с климат-контролем начали отгружать в дилерскую сеть, утверждает источник.

Официально АВТОВАЗ объявил о запуске производства Весты с климат-контролем лишь недавно, но некоторые автосалоны уже располагают новинкой, пишет автор заметки. Он утверждает, что старт продаж таких автомобилей состоится в ближайшие дни. Цена, по прогнозам источника, окажется на 50-100 тысяч выше аналогичных комплектаций с простым кондиционером.

Что нам заливают в двигатели — рейд по сервисам Эксперты «За рулем» выяснили, какие моторные масла сейчас используют сервисмены
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙДА

Веста с климат-контролем — начались поставки дилерам

Климат-контроль будет доступен в комплектациях «Драйв» и «Техно» – интерьер последней показан на снимке, опубликованном автором. Он также указывает, что стартующий осенью кроссовер Lada Azimut будет иметь аналогичный блок климат-контроля во всех комплектациях, а Lada Iskra обзаведется таким только в топовой комплектации «Техно».

Ранее «За рулем» рассказал, что у Искры появилось новое более доступное исполнение.

Источник:  KhaDm
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram