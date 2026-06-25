Lada Iskra подешевела — АВТОВАЗ представил новое исполнение универсала

АВТОВАЗ начал выпуск универсала Lada Iskra с мотором 1.6 и механической коробкой

В производственную программу АВТОВАЗа добавлен универсал Lada Iskra в комплектации «Драйв», у которого двигатель 1.6 сочетается с 6-ступенчатой МКП.

Ранее связка мотора 1.6 (106 л.с.) с механикой использовалась лишь на седанах, а для универсалов была недоступна – предлагался только вариатор. На АВТОВАЗе говорят, что введением новой версии отреагировали на покупательский интерес.

«Новая конфигурация открывает перед владельцами дополнительные возможности для движения в сложных дорожных условиях и с высокими нагрузками, что особенно актуально для данного типа кузова. Также с целью повышения практичности новая комплектация универсала оснащается штампосварными дисками колес», – рассказала пресс-служба АВТОВАЗа.

Таким образом, универсалы Lada Iskra стали доступнее: от 1 565 000 рублей, то есть на 112 000 рублей меньше, чем Искра универсал с литыми дисками и вариатором. Сама комплектация «Драйв» – это: кондиционер, две подушки безопасности, обогрев передних сидений, зеркал и форсунок омывателя, круиз-контроль, датчик дождя, мультимедийа Lada EnjoY Evo и телематика Lada Connect Start.

Разгон до 100 км/ч у «механического» универсала занимает 12,7 секунды (у седана – 12,6), а расход топлива в смешанном цикле составляет 7,8 л на 100 км, в точности как у седана.

Ранее «За рулем» рассказал, что Iskra вошла в топ-3 самых продаваемых моделей марки Lada.