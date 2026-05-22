Продажи Искры взлетели: что помогло модели вырваться в лидеры?

Эксперт Шапринский: достойное оснащение и цена обеспечили популярность Lada Iskra

В апреле 2026 года российские дилеры продали 3236 автомобилей из семейства LADA Iskra. Эксперты агентства «Автостат», опираясь на данные АО «ППК», отметили: это лучший результат за всё время с момента старта продаж модели в июле 2025-го. Благодаря такому рывку Искра снова оказалась в рейтинге самых популярных машин страны, заняв седьмую строчку в топ-10 бестселлеров.

По словам коммерческого директора сети «Прагматика» Александра Шапринского, апрель порадовал покупателей небывалым выбором – на складах дилеров появилась максимальная доступность автомобиля. В наличии были все цвета, полный набор комплектаций и версий кузова, включая самый востребованный вариант Iskra SW Cross.

Почему модель так привлекает клиентов? Эксперт объясняет это сочетанием современного дизайна, богатого оснащения, широкого выбора модификаций и продуманной ценовой политики. Кстати, на данный момент Lada Iskra – самая дешёвая машина на российском рынке, которую можно купить с автоматической коробкой передач.

«У Lada Iskra есть весь необходимый потенциал для роста продаж и улучшения рыночных позиций. Часть клиентов, которые рассматривают, в том числе другие модели Lada и некоторых конкурентов, в итоге выбирают Iskra. Рост продаж данного семейства Lada зависит от доступности и ритмичных поставок, а также от поддержек производителя. Думаем, что отдельно по итогам второго полугодия у Iskra есть шансы войти в топ-5 самых популярных моделей в России», – прокомментировал Александр Шапринский.