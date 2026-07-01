Lada Vesta — теперь с климат–контролем и телематикой

Lada Vesta получила климат–контроль и цифровой помощник

АВТОВАЗ запустил серийное производство новой модификации Весты, оснащенной автоматической системой климат-контроля и комплексом Lada Connect.

Интеллектуальная климатическая установка поддерживает комфорт в салоне, опираясь на показания трех датчиков. Она не только удерживает выбранную температуру, но и адаптирует распределение воздушных потоков. Инженеры откалибровали алгоритмы так, чтобы изменения микроклимата происходили максимально плавно и не отвлекали водителя.

Управление микроклиматом выведено на физические вращающиеся регуляторы с подсветкой символов (температура, режим обдува, интенсивность). Дополнительно вся информация дублируется на экране 10-дюймового мультимедийного планшета, который также открывает доступ к обширному перечню онлайн- сервисов. Ключевые элементы системы производятся на российских предприятиях.

Параллельно с климатом модель получила телематику Lada Connect Старт, которая делает взаимодействие с машиной более прогрессивным. Через мобильное приложение «Мир Lada» владелец может удаленно проверять уровень топлива, заряд АКБ, температуру мотора, геолокацию авто, а также состояние замков дверей и багажника. Функция будет особенно полезна семьям, где машиной пользуются несколько человек. Система стала базовой для всех комплектаций Vesta.

Добавим, что недавно все версии модели уже были дооснащены дистанционным пуском двигателя и системой доступа без ключа.

Прайс-лист и детальные характеристики новых версий с климат-контролем и Lada Connect будут обнародованы ближе к дате официальных продаж.

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