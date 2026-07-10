В Минпромторге рассказали, какие новые модели ждать в скором времени
Алиханов: В России готовят к выпуску почти десять новых гибридных моделей
Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов в кулуарах выставки «Иннопром-2026».
По его словам, отечественный автопром активно осваивает нишу гибридных автомобилей, и в ближайшие несколько лет заводы пополнят свой портфель новинками, которые присоединятся к уже известным Evolute и Voyah.
Кроме того, министр подвел итоги полугодия: с января по июнь 2026 года в стране было продано более 54 тысяч электромобилей и гибридов – рост в два раза к прошлому году.
Из них 27% приходится на автомобили российского производства, что на 18 п.п. выше, чем год назад.
Суммарная доля гибридов и электрокаров на рынке новых машин увеличилась до 8% (в 2025 году было 5,4%).
О скором появлении новинок на нашем рынке «За рулем» уже подробно рассказал.
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Источник: ПРАЙМ