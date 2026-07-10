В Минпромторге рассказали, какие новые модели ждать в скором времени

Алиханов: В России готовят к выпуску почти десять новых гибридных моделей

Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов в кулуарах выставки «Иннопром-2026».

По его словам, отечественный автопром активно осваивает нишу гибридных автомобилей, и в ближайшие несколько лет заводы пополнят свой портфель новинками, которые присоединятся к уже известным Evolute и Voyah.

Кроме того, министр подвел итоги полугодия: с января по июнь 2026 года в стране было продано более 54 тысяч электромобилей и гибридов – рост в два раза к прошлому году.

Из них 27% приходится на автомобили российского производства, что на 18 п.п. выше, чем год назад.

Суммарная доля гибридов и электрокаров на рынке новых машин увеличилась до 8% (в 2025 году было 5,4%).

О скором появлении новинок на нашем рынке «За рулем» уже подробно рассказал.