Продажи подключаемых гибридов взлетели в России: названы марки–лидеры

«Автостат»: рынок подключаемых гибридов в РФ за первое полугодие вырос на 132%

За первые шесть месяцев 2026 года в России продали 30 730 новых подключаемых гибридов (PHEV). Эксперты агентства « Автостат», опираясь на данные АО «ППК», подсчитали, что это на 132% больше, чем годом ранее – тогда показатель составлял 13 252 штуки. Доля таких машин на рынке тоже подскочила вдвое: с 2,5% в первой половине 2025-го до 5% в январе-июне 2026-го.

Лидерство среди брендов удерживает Voyah – почти четверть всех продаж (25,4%). За полгода разошлось 7,8 тысячи таких автомобилей. На втором месте Geely с результатом 5,4 тысячи штук, тройку замыкает Evolute (4,4 тысячи). В пятерку также вошли GAC и Lixiang – у обеих марок по 2,4 тысячи проданных гибридов.

А вот как выглядит пятерка самых популярных моделей: на первом месте Voyah Free с 6184 экземплярами, за ним идет Evolute I-Space (4429 штук), затем Geely EX5 EM-I (3796 машин), GAC S7 (2 326) и Lynk & Co 900 (1539).

Интересно, что июнь выдался еще более удачным для сегмента. В первый летний месяц доля подключаемых гибридов на рынке новых легковушек достигла 5,3%. Всего же реализовали 6149 таких автомобилей – это на 165% больше, чем в июне 2025 года (2321 штука).

О новых моделях, которые могут составить конкуренцию гибридам, в Минпромторге ранее рассказали.